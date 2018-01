One PIece World Seeker: le nuove immagini mostrano le abilità di Rufy

Nella giornata odierna,ha pubblicato una nuova galleria di immagini dedicate a, nuovo videogioco ambientato nell'universo del celebre anime in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

I nuovi scatti, che potete osservare in calce alla notizia, mettono in mostra le ambientazioni di gioco ma anche e soprattutto le speciali abilità di Rufy: grazie ai suoi poteri, il nostro protagonista dal cappello di paglia sarà in grado, ad esempio, di effettuare salti particolarmente estesi, attaccare i nemici con colpi ad area o calciarli potentemente, e molto altro ancora.

Il gioco, che abbandona meccaniche di stampo musou appartenute alla miniserie Pirate Warriors, si presenta come un gioco action infarcito di elementi RPG, TPS e Stealth, il tutto ambientato in un mondo open world liberamente esplorabile.

One Piece World Seeker uscirà nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Se curiosi di osservare il gioco in azione, vi consigliamo di visionare questo trailer.