One Piece World Seeker: nuovi dettagli su Sakazuki, Kuzan e Crocodile

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi tre nuovi personaggi di One Piece World Seeker, il gioco della saga più ambizioso di sempre. I tre nuovi personaggi su Jail Island sono alcuni dei più potenti in assoluto: Sakazuki (Akainu), Kuzan (Aokiji) e Crocodile.

Sakazuki, ammiraglio della flotta della Marina, è il possessore del frutto Magma Magma, che gli consente di bruciare ogni cosa con la sua lava. Dopo una serie di attacchi a diverse basi navali, è arrivato su Jail Island a seguito di un’indagine su questi incidenti. È il responsabile di una tragedia nella famiglia di Rufi e il loro incontro promette scintille.

L’ex ammiraglio Kuzan è il possessore del frutto Gelo Gelo e può congelare se stesso e i suoi dintorni in un istante. Conosce ogni segreto di Jail Island e vuole che Rufi lasci l’isola il prima possibile, ma non ha svelato per quale motivo.

Crocodile, ex signore reale dei mari, è l’utente del frutto Sand Sand, che gli dona la capacità di manipolare liberamente la sabbia. Inoltre, può eliminare l’acqua da ogni cosa con un semplice tocco. Per quale motivo è giunto su Jail Island?

One Piece World Seeker uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Pc Windows.