One Piece World Seeker: i nuovi screenshot mostrano Jail Island, nemici e combattimenti

ha svelato oggi nuovi screenshot di One Piece World Seeker . La ciurma di Cappello di Paglia arriva su Jail Island dove sembra aleggiare un vago senso di pericolo.

Una volta, Jail Island era chiamata Jewel Island per via del valore dei suoi minerali, utilizzati per assemblare meraviglie tecnologiche. Questa benedizione, purtroppo, ha velocemente avvelenato la vita dei residenti… Furti, pirati e invasori l’hanno resa un posto difficile in cui vivere.

Il Governo Mondiale ha riportato l’ordine su questa isola ma a quale costo... Una crescente presenza della Marina e una gigantesca installazione sottomarina sembrano confermare che c’è qualcosa di strano. Un’ombra sembra ricoprire l’intero luogo, un segreto oscuro che potrebbe scuotere il nuovo mondo!

One Piece World Seeker sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018 come parte del ONE PIECE Big Projects.