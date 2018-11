One Piece World Seeker esce a marzo 2019 in Giappone

Nell'ultimo numero della rivista videoludica nipponica Weekly Jump, i vertici di Bandai Namco fissano al prossimo 14 marzo la data di lancio giapponese di One Piece World Seeker, l'action a mondo aperto per PS4 ambientato nella colorata dimensione del manga e anime di Eiichiro Oda.

Sempre dalle pagine di Weekly Jump (o meglio, dal resoconto dell'articolo offerto da Gematsu), scopriamo inoltre che gli emuli di Monkey D. Rufy potranno utilizzare il Gear Fourth, la speciale tecnica di combattimento impiegata dal capitano dei Pirati di Cappello di Paglia per avere la meglio sui suoi avversari e superare le sfide più concitate attingendo a tutte le sue riserve di Ambizione.

Come descritto nella saga di Dressrosa, nel microcosmo liberamente esplorabile di World Seeker il Gear Fourth di Rufy potrà essere sfruttato in varie forme: il Tankman, lo Snakeman e il Boundman.

La prima lo trasformerà in un gigante praticamente indistruttibile, la seconda ne aumenta in maniera esponenziale l'agilità per permettergli di schivare gli attacchi più veloci e la terza, detta "dell'uomo rimbalzo", sfrutterà l'innata elasticità dell'eroe principale di One Piece per incrementarne la potenza degli attacchi e l'efficacia delle tecniche di combattimento elusive.

Non meno importanti degli attacchi speciali Gear saranno le abilità sbloccabili dagli utenti nella naturale progressione della campagna principale e nello svolgimento delle attività basate sul free roaming: queste abilità, infatti, non si limiteranno ad ampliare il ventaglio di attacchi e mosse difensive dei protagonisti ma ne migliorerà le statistiche e, soprattutto, ne potenzierà la misteriosa energia Haki per fornirci più opportunità di utilizzo dei Gear e delle mosse speciali.

La data di lancio europea di One Piece World Seeker non è stata ancora annunciata da Bandai Namco, ma la nutrita base di appassionati occidentali di Rufy e compagni ci induce a guardare con fiducia alla seconda metà del 2019 come al periodo di commercializzazione più probabile del titolo su PlayStation 4 e, presumibilmente, PC e Xbox One.