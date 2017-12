One Piece World Seeker: prime immagini dalla rivista V-Jump

Sull'ultimo numero della rivistaè stato annunciato, oggi arrivano le prime scan del magazine giapponese che mostrano anche le primissime immagini dl nuovo gioco

Purtroppo la bassa risoluzione degli screenshot e la qualità della scansione non permettono di apprezzare al meglio i contenuti, in ogni caso possiamo evidenziare un comparto tecnico apparentemente più curato rispetto agli ultimi episodi della serie.

Bandai Namco parla di un "grande passo avanti per il franchise", senza però aggiungere ulteriori dettagli. One Piece World Seeker è in fase di sviluppo per PlayStation 4 con uscita prevista nel 2018, l'autore del manga Eiichiro Oda sta collaborando al progetto.