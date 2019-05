One Piece World Seeker: prime immagini del DLC The Void Mirror Prototype

Il team Gambarion e i vertici di Bandai Namco ci propongono le prime immagini di gioco di The Void Mirror Prototype, il primo contenuto aggiuntivo che espanderà la storia di One Piece World Seeker con l'introduzione di Roronoa Zoro e di tantissimi altri elementi narrativi.

Entrato a far parte della ciurma di Cappello di Paglia dopo essere stato salvato da Monkey D. Rufy prima di cadere vittima del Capitano della Marina Morgan, Roronoa Zoro è un personaggio storico della serie manga di Eiichiro Oda e potrà essere utilizzato come nuovo personaggio giocabile nel corso della prossima espansione di World Seeker.

La storia di The Void Mirror Prototype ci porterà a esplorare una regione completamente nuova del mondo di gioco. Il DLC in questione verterà attorno alla battaglia che Rufy e compagni dovranno combattere contro KAGERO, un robot costruito in gran segreto da Isaac: grazie alla raffinata intelligenza artificiale donatagli dal suo creatore, KAGERO saprà adattare le sue routine di combattimento a quelle dei suoi nemici, rendendolo un formidabile avversario contro chiunque provi a ostacolarlo.

I fan della serie potranno inoltre dare un primo sguardo a Zoro in "serious mode", uno stato che gli consentirà di aumentare in maniera esponenziale la propria potenza di attacco. Vi lasciamo perciò alle nuove immagini di The Void Mirror Prototype e informiamo chi ci segue che l'Episode 1 delle espansioni della storia di One Piece World Seeker arriverà a inizio estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.