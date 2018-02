ha ripubblicato il primo trailer di One Piece World Seeker in risoluzione 4K. Il filmato non presenta nuove sequenze o scene inedite rispetto alla prima clip, la maggior risoluzione permette però di apprezzare al meglio il comparto tecnico della produzione.

One Piece World Seeker sarà un Action RPG Open World con elementi Stealth, il publisher giapponese ha definito il gioco come "un grande passo avanti per la saga", la quale abbandonerà parzialmente il gameplay musou visto in titoli come One Piece Pirate Warriors.

One Piece World Seeker sarà disponibile in Giappone, Europa e Nord America nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, al momento non è previsto il lancio su Nintendo Switch.