One Piece World Seeker: il produttore discute del concetto di libertà in un nuovo video

Come ormai sicuramente saprete, One Piece World Seeker sarà un action/adventure open world. A tal proposito,ha pubblicato un nuovo video-diario nel quale il produttorediscute del concetto di libertà che ha guidato lo sviluppo del titolo.

"Ci sono già molti giochi di azione e avventura in giro, ma hanno alcune limitazioni come muri invisibili, ad esempio. Una delle migliori parti di One Piece, è la libertà che offre. Al fine di replicare quella sensazione, abbiamo creato un titolo che permette al giocatore di muoversi nel mondo di gioco senza interruzioni e in completa libertà", ha dichiarato Nakajima.

Il produttore specificato che il One Piece: World Seeker è stato costruito attorno a Luffy, ed che è stata riposta molta cura nel replicare il suo unico set di abilità, che potrà essere sfruttato dai giocatori in completa libertà. "Abbiamo lavorato duramente per creare un gameplay e una storia completamente focalizzate su Luffy, che offrono azione ed avventura in un modo che sarà davvero fedele al suo personaggio", ha aggiunto. Il simpatico protagonista, in ogni caso, non sarà solo, e potrà interagire con la sua ciurma durante l'avventura.

One Piece World Seeker verrà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre in Giappone approderà esclusivamente sulla console di casa Sony. Recentemente Bandai Namco ha pubblicato tante immagini inedite della nuova avventura dedicata al celebre manga/anime.