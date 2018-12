One Piece World Seeker: pubblicati il quinto trailer e il filmato introduttivo

Nel corso del Jump Festa 2019, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato ben due video di One Piece World Seeker, open world ispirato al celebre manga/anime in arrivo a marzo.

Il primo è il quinto trailer ufficiale del gioco. Lungo ben 5 minuti, offre una panoramica della storia, dei personaggi, dell'esplorazione e dei combattimenti. Lo trovate in apertura di notizia. Il secondo, invece, è a tutti gli effetti il filmato introduttivo che accoglierà i giocatori all'avvio della partita. Chiaramente, se non volete beccarvi degli spoiler, vi consigliamo di non guardare nessuno dei due filmati, dal momento che forniscono un assaggio di molte delle situazioni che potranno essere vissute durante la campagna principale.

One Piece World Seeker verrà pubblicato il 15 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al lancio sarà disponibile anche la Pirate King Edition che, oltre a una copia del titolo, includerà anche un’esclusiva statuina di Rufy alta 21 cm, una replica del frutto del diavolo Gom Gom, un CD con la colonna sonora originale del gioco composta da Kohei Tanaka e il Season Pass. In One Piece World Seeker, i giocatori potranno controllare Rufy ed esplorare Prison Island, un'isola devastata anni prima da una terribile guerra. Ora si trova in via di ricostruzione sotto lo sguardo vigile della Marina.