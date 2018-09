One Piece World Seeker: pubblicato il trailer del Tokyo Game Show 2018

Bandai Namco Games ha pubblicato il trailer del Tokyo Game Show di One Piece World Seeker, nuovo gioco basato sull'omonima serie manga/anime in uscita nel corso del 2019.

Il video permette di dare uno sguardo ad alcuni dei personaggi e delle ambientazioni del gioco, il quale punta a replicare fedelmente l'universo narrativo della serie. Durante la Gamescom di Colonia abbiamo potuto provare una missione di One Piece World Seeker, alla fiera tedesca il publisher ha annunciato anche il rinvio del gioco al 2019.

Inizialmente atteso entro la fine del 2018 su PC, PS4 e Xbox One, One Piece World Seeker uscirà in contemporanea mondiale nel 2019 per dare modo agli sviluppatori di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto. Nessuna conferma al momento riguardo una possibile versione per Nintendo Switch, sebbene Bandai Namco non abbia escluso del tutto questa ipotesi...