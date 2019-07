One Piece World Seeker: Sabo in azione nelle prime immagini del secondo DLC

Dopo averci fornito la data d'uscita del primo DLC di One Piece World Seeker con protagonista lo spadaccino dai capelli verdi Zoro, Bandai Namco Entertainment ha ben pensato di darci un assaggio anche del secondo, che sarà invece incentrato su Sabo.

Nel farlo, la compagnia giapponese ha pubblicato l'artwork principale dell'arco narrativo e quattro differenti screenshot, che ritraggono il capo di stato maggiore dell'Armata rivoluzionaria e fratello adottivo di Monkey D. Rufy intento ad esplorare una struttura sotterranea, nella quale sono presenti dei grossi macchinari. Li abbiamo raccolti nella galleria in calce a questa notizia, buona visione!

L'uscita dell'Episodio 2 dedicato a Sabo, ricordiamo, è prevista nel corso del prossimo autunno. Prima di allora, il 12 luglio per la precisione, i giocatori potranno tuttavia acquistare Episodio 1: The Void Mirror Prototype, avventura aggiuntiva che vedrà Zoro impegnato a svelare un mistero celato in una fabbrica di robot, dove dovrà affrontare il temibile Kagero, un automa in grado di replicare gli attacchi dei suoi nemici. Il terzo e ultimo episodio incentrato sulla figura di Trafalgar Law verrà invece lanciato in inverno.

One Piece World Seeker, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. È un periodo ricco di novità per i pirati videoludici della ciurma di Cappello di Paglia, dal momento che nei giorni scorsi è stato pure annunciato One Piece: Pirate Warriors 4.