One Piece World Seeker: il secondo trailer è ora disponibile in italiano

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato anche l'edizione italiana del secondo trailer ufficiale di One Piece World Seeker, permettendoci di guardare il nuovo video con i sottotitoli attivati nella nostra lingua. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

La storia è ambientata su un’isola misteriosa del Nuovo mondo devastata dalla guerra. In passato, Jail Island veniva chiamata Jewel Island per via del valore dei suoi minerali, usati per creare vere e proprie meraviglie tecnologiche, che l’avevano fatta crescere e prosperare. Ma tale benedizione, purtroppo, ha anche rovinato la vita degli abitanti... perché rapinatori, pirati e invasori sono venuti a conoscenza delle ricchezze dell’isola, rendendola presto un luogo inospitale.

In molti hanno perso la propria vita e la propria casa prima che il Governo mondiale riportasse l’ordine sull’isola, ma a quale costo... una gigantesca installazione sottomarina e una crescente presenza della Marina sembrano confermare che c’è sicuramente qualcosa di strano. Tuttavia, alcuni nutrono ancora speranze e l’arrivo della Ciurma di Cappello di paglia potrebbe cambiare tutto.

I giocatori potranno impersonare Rufy, usando il suo Gomu Gomu no Mi (frutto Gom Gom) per esplorare e investigare sull’isola. Oltre al potere del frutto del diavolo per spostarsi rapidamente, saranno disponibili anche altri tipi di Haki: il Kenbunshoku-no-haki (haki dell’osservazione) consentirà di vedere i nemici dalla distanza, mentre il Busoshoku-no-haki (haki dell’armamento) renderà gli attacchi di Rufy ancora più devastanti.

Diversi avversari cercheranno di fermare Rufy, dalla famiglia Vinsmoke al vice ammiraglio Smoker e la sua ciurma, perciò le battaglie promettono di essere davvero epiche. Ricordiamo che One Piece World Seeker uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre l'arrivo su Nintendo Switch non è attualmente previsto e Bandai Namco.