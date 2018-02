ha svelato oggi maggiori dettagli sull'universo di: Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia sono arrivati su un’isola misteriosa, posta in un nuovo mondo dove varie culture e ambienti vivono insieme.

Da qui i giocatori salperanno liberamente per scoprire il segreto oscuro dietro questo posto, un segreto che potrebbe scuotere questo nuovo mondo! Potranno scoprire nuove aree dove natura e tecnologia coesistono come il canyon, la miniera e il porto.

Ma l’isola è controllata dal Governo Mondiale con un’enorme base della Marina. Qual è il segreto dell’isola? One Piece World Seeker sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018.