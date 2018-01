One Piece World Seeker si mostra in una serie di nuove immagini

ha pubblicato un nuovo set di screenshot di, definito dalla compagnia come il più ambizioso gioco dimai prodotto dal 1999 ad oggi.

One Piece World Seeker abbandona le meccaniche musou dei precedenti giochi della saga (come la miniserie Pirate Warriors) per proporre un gameplay di stampo Open World che vedrà Luffy e soci impegnati ad esplorare numerose location e lanciarsi in battaglie frenetiche contro gli avversari.

Il gioco proporrà anche elementi RPG, TPS e Stealth per aumentare il coinvolgimento dei giocatori nella storia, che si preannuncia matura e ricca di sfumature. One Piece World Seeker uscirà nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, restiamo in attesa di scoprire una finestra di lancio più precisa.