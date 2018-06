ONE PIECE: World Seeker, svelata la presenza di Akainu, Aokiji e Crocodile!

Bandai Namco ha svelato tre nuovi personaggi che compariranno in ONE PIECE: World Seeker, il nuovo videogioco action open world ispirato al franchise creato da Eiichiro Oda: si tratta dei Marine Aokiji e Akainu, compreso il pirata Crocodile!

Ad annunciare la presenza dei tre storici comprimari in ONE PIECE: World Seeker è stata Weekly Shonen Jump, rivista nipponica di cui vi riportiamo una scan in calce all'articolo. Non è ancora chiaro perché Aokiji, Akainu e Crocodile si trovino sull'isola in cui i Pirati di Cappello di Paglia si imbatteranno in questa avventura, ma è chiaro che ne vedremo delle belle.

Crocodile è stato infatti un celebre nemico di Monkey D. Luffy, nonché membro della Flotta dei Sette, nella Saga del Regno di Alabasta, salvo poi diventare un improbabile alleato del protagonista durante la fuga da Impel Down e durante la battaglia di Marineford. Egli utilizza il potere del Frutto Sand Sand, che rende il suo corpo fatto di sabbia e gli permette di manipolarla a suo piacimento.

Aokiji era uno dei tre ammiragli della Marina e il suo vero nome è Kuzan. Dopo Marineford, il Grandammiraglio Sengoku lo aveva raccomandato per prendere il proprio posto, ma in seguito a un feroce duello contro Akainu, dal quale ne uscì sconfitto, decise di abbandonare la Marina e unirsi ai Pirati di Barbanera. Utilizza il frutto Gelo Gelo, che gli permette di manipolare il ghiaccio.

Infine Akainu, noto anche come Sakazuki, è l'attuale Grandammiraglio della Marina e fu il responsabile della morte di Portuguese D. Ace durante la battaglia di Marineford. Pare che i suoi trascorsi con Ace e Luffy non siano cambiari nonostante ONE PIECE: World Seeker racconti una trama alternativa e inedita rispetto all'anime e al manga di Eiichiro Oda. Egli possiede il frutto Magma Magma, che gli permette di diventare un vero e proprio vulcano vivente.

World Seeker uscirà nel 2018 per PS4, Xbox One e PC.