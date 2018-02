One Piece World Seeker: svelati nuovi scenari dell'isola di Ganbarion

Sin dal suo annuncio,ha colto l'attenzione di tutti i fan del manga/anime dedicato a Rufy e compagni. Il titolo è ora apparso sulla rivista giapponese V-Jump, così da permetterci di dare uno sguardo ad alcune delle ambientazioni che avremo modo di visitare.

Sappiamo già che One Piece: World Seeker sarà interamente ambientato nell'isola di Ganbarion, ma sembrerebbe che la varietà delle ambientazioni in cui potremo muoverci non mancherà: come potete notare seguendo questo link, la mappa di gioco presenta distese verdeggianti, saloni, fortezze, un'imponente torre e una buia miniera, e sembrerebbe inoltre nascondere una vasta prigione sotterranea controllata dal Governo.

Ricordiamo che One Piece: World Seeker uscirà nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Il producer del gioco ha recentemente discusso del concetto di libertà che farà da fondamenta al titolo. A questo indirizzo, potete dare uno sguardo ad altre immagini tratte dal titolo.