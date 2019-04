One Piece World Seeker: svelati i personaggi dei prossimi DLC

Una volta pubblicato il trailer del DLC The Void Mirror Prototype con protagonista Zoro, gli autori del team Gambarion rivelano ai colleghi di Famitsu l'identità dei due protagonisti dei prossimi contenuti aggiuntivi di One Piece World Seeker.

Secondo quanto illustrato dalla casa di sviluppo giapponese, le prossime espansioni dell'avventura a mondo aperto dedicata alla ciurma di Cappello di Paglia saranno incentrate su Sabo e Trafalgar Law.

L'annuncio dei due protagonisti dei prossimi DLC di World Seeker s'accompagna alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge la Photo Mode e un costume Raid per Rufy. Sia The Void Mirror Prototype che i due contenuti aggiuntivi dedicati a Sabo e Trafalgar Law arriveranno su PC, PlayStation 4 e Xbox One in estate.

Parallelamente a questi DLC a pagamento, Bandai Namco e gli autori di Gambarion provvederanno ad arricchire l'esperienza ludica degli utenti di One Piece World Seeker con nuovi update gratuiti che aggiungeranno dei compiti inediti da svolgere all'interno dell'universo di gioco, ciascuno dei quali ci vedrà impegnati in una strenua lotta contro ondate crescenti di nemici. Speriamo quindi di scoprire al più presto la data di lancio di queste espansioni e, nel frattempo, vi riproponiamo la guida di Gabriele Laurino con degli utili suggerimenti e trucchi per diventare un pirata.