One Piece World Seeker: svelato in video lo scenario delle Sky Islands

Il produttore di One Piece: World Seeker, Rei Hirata, è volato a Taiwan per offrire al pubblico del Taipei Game Show 2019 una video dimostrazione tratta dall'atteso action a mondo aperto di Bandai Namco.

Approfittando dell'occasione, Hirata ha confermato la presenza di Trafalgar Law e, soprattuto, della nuova ambientazione delle Sky Islands.

Lo scenario da sogno che esploreremo in compagnia di Monkey D. Rufy dopo aver scambiato quattro chiacchiere con l'orgoglioso capitano dei pirati Heart sarà un microcosmo completamente inedito, senza alcun legame con le altre ambientazioni del manga originario di One Piece o con le vicende vissute dai suoi numerosi protagonisti e personaggi secondari.

L'esplorazione delle Sky Islands, così come di tutte le altre ambientazioni di World Seeker, sarà del tutto libera: gli emuli di Cappello di Paglia potranno servirsi delle "abilità elastiche" di Rufy per raggiungere velocemente le diverse isole fluttuanti. In base ai poteri che decideremo di far evolvere al nostro alter-ego avremo accesso a zone segrete delle Sky Islands, un sagace stratagemma escogitato dagli autori al seguito di Hirata per alimentare la nostra curiosità e invogliarci a visitare frequentemente questa misteriosa ambientazione nel corso della storia.

La ciurma di Cappello di Paglia salperà in direzione dell'universo digitale di One Piece: World Seeker il prossimo 15 marzo assieme a tutti coloro che decideranno di seguirli in questa avventura su PC, PlayStation 4 e Xbox One.