One Piece World Seeker: Trafalgar Law e un nuovo personaggio nelle immagini del terzo DLC

Bandai Namco Entertainmnet ha pubblicato i primi screenshot del terzo e ultimo DLC di One Piece World Seeker in uscita nel corso del prossimo inverno. S'intitola The Unfinished Map e ha per protagonista Trafalgar Law.

All'inizio di questa nuova avventura, Trafalgar Law è sulle tracce di alcune Pietre Dyna. Durante il viaggio s'imbatte in una "mappa incompleta", che raffigura in maniera accurata la geografia di un'isola. Presto scopre che appartiene a Roule, un personaggio completamente nuovo, il quale l'ha ricevuta dal padre deceduto durante la guerra. Insieme, decideranno di viaggiare verso Skypiea, un'isola sospesa nel cielo.

Quando verrà lanciato nel corso del prossimo inverno, The Unfinished Map potrà essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori dell'Episode Pass, comprendente anche il DLC di Zoro e il DLC di Sabo. Gli altri potranno invece acquistarlo singolarmente, probabilmente allo stesso prezzo degli altri due, ovvero 9,99 euro. In calce alla notizia trovate i primi screenshot assieme ad un artwork raffigurante il nuovo personaggio, Roule. Vi ricordiamo che One Piece World Seeker è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.