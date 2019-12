One Piece World Seeker: trailer per il DLC di Trafalgar Law, in uscita domani

Bandai Namco ha annunciato che domani 20 dicembre verrà pubblicato The Unfinished Map, il terzo DLC di One Piece: World Seeker che come ampiamente preannunciato avrà per protagonista Trafalgar Law. Per celebrare l'annuncio, ha pubblicato il nuovo trailer che potete visionare in cima a questa notizia.

In questa nuova avventura, il capitano dei pirati Heart e possessore del frutto del diavolo Ope Ope dovrà aiutare Roule, un personaggio completamente nuovo, nel suo viaggio per mappare Skypiea e compiere il sogno di suo padre deceduto durante la guerra. Il DLC introdurrà anche Karoo, un uccello che Luffy potrà usare per volare nei cieli di Prison Island.

The Unfinished Map potrà essere scaricato a partire da domani senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori dell'Episode Pass, comprendente anche il DLC di Zoro e il DLC di Sabo. Gli altri giocatori potranno invece acquistarlo singolarmente al prezzo di 9,99 euro. Vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche diversi screenshot del DLC 3: The Unfinished Map, e che One Piece World Seeker è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.