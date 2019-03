One Piece World Seeker: trailer di lancio e annuncio del primo DLC

Durante l'ultima puntata di Inside Xbox, Bandai Namco ha mostrato il trailer di lancio di One Piece World Seeker, in uscita venerdì 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Trovate la clip in apertura della notizia.

Il video permette di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e alle principali meccaniche di gioco del nuovo action game ambientato nell'universo di One Piece. In aggiunta, il publisher ha annunciato che il primo DLC di World Seeker arriverà all'inizio dell'estate.

Al momento non ci sono altri dettagli ma il contenuto aggiuntivo è stato identificato come "DLC1", termine che farebbe pensare all'arrivi di ulteriori pacchetti nel prossimo futuro. Nei giorni scorsi è stata pubblicata anche la sequenza d'apertura di One Piece World Seeker, attenzione però agli spoiler...