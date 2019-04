One Piece World Seeker: un trailer ci mostra il primo DLC con protagonista Zoro

Bandai Namco ha appena pubblicato un nuovo trailer che ci mostra il primo dei contenuti aggiuntivi in arrivo su One Piece World Seeker. La prima di queste espansioni prenderà il nome di The Void Mirror Prototype e avrà come protagonista l'abile spadaccino dai capelli verdi: Roronoa Zoro.

Nel brevissimo filmato, che dura solo una manciata di secondi, è possibile infatti vedere Zoro in azione contro alcuni avversari che, ovviamente, combatterà utilizzando le sue tre spade. Al momento non si sa molto sull'episodio in questione ed è molto probabile che tutti i dettagli sulla longevità e sulle abilità del personaggio vengano svelate a ridosso dell'uscita, attualmente fissata ad inizio estate 2019.

Prima di lasciarvi al filmato del DLC, vi ricordiamo che il gioco è disponibile in tutti i negozi nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC ed è possibile acquistare un Season Pass che vi darà accesso a tutti e tre gli episodi aggiuntivi. Oltre a The Void Mirror Prototype ce n'è uno previsto per il prossimo autunno e uno per l'inverno. Di recente il gioco si è poi aggiornato con la modalità foto e un costume aggiuntivo per il protagonista.