One Piece World Seeker: una nuova missione per i pirati di Eiichiro Oda (Video Anteprima)

Bandai Namco Entertainment porta alla Gamescom una nuova demo di One Piece World Seeker, gioco d'azione ispirato all'omonima serie manga/anime. Il miglior tie-in di sempre dedicato a One Piece? Scopritelo nella nostra Video Anteprima.

Il nuovo gioco della serie One Piece si è presentato alla Gamescom 2018 di Colonia, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco e ai contenuti della produzione.

One Piece: World Seeker è un titolo che ci ha convinto a metà: se la storia originale che vedrà protagonisti Rufy e i suoi compagni è ancora tutta da valutare, dall'altro lato il gameplay ci è sembrato valido per la componente esplorativa, ma parecchio monocorde nei combattimenti.

Si spera che la versione finale del gioco riservi qualche sorpresa in più su quel fronte, ma forse per valorizzare l'adattamento di un battle shonen come One Piece sarebbe stato meglio approntare un combat system più vicino a quello di un picchiaduro in piena regola.

Giudizio estremamente positivo invece per il comparto stilistico, che rispecchia fedelmente il colpo d'occhio e i colori dell'anime originale. Sospendiamo però il giudizio fino agli ultimi mesi del 2018, quando il titolo arriverà ufficialmente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.