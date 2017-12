One Piece World Seeker uscirà in Occidente nel 2018

Annunciato inizialmente per il solo mercato asiatico,arriverà anche in Occidente: il publisherha infatti confermato che il titolo sarà disponibile in Europa e Nord America nel corso del 2018 su PC, Xbox One e PC.

One Piece World Seeker è il più ambizioso progetto mai sviluppato dedicato all'omonima saga manga/anime, un gioco Open World che presenta meccaniche di gameplay rinnovate rispetto ai precedenti episodi e un comparto tecnico completamente rivisitato.

Bandai Namco ha confermato che World Seeker sarà localizzato (solo testi) in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con doppiaggio giapponese. Il lancio del gioco è previsto per il 2018, il primo trailer sarà diffuso questo weekend nel corso del Jump Festa 2018 in programma nei giorni 16 e 17 dicembre.