One Punch Man A Hero Nobody Knows: come sbloccare tutti i personaggi del roster

Il roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows include diversi personaggi giocabili provenienti dalla serie. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare tutti i lottatori del roster, incluso Saitama nelle due versioni disponibili nel gioco.

Di seguito elenchiamo tutti i personaggi del roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, indicando per ciascuno di essi il grado, la fazione di appartenenza (eroe o villain) e il modo in cui può essere sbloccato nel gioco.

Tutti i personaggi del roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Tank Top Tiger (C, Eroe): disponibile dall'inizio.

Tank Top Blackhole (B, Eroe): disponibile dall'inizio.

Crablante (Tigre, Villain): disponibile dall'inizio.

Tank Top Master (S, Eroe): completando le prime missioni della storia.

Silverfang (S, Eroe): completando le missioni successive della storia.

Spring Mustachio (A, Eroe): completando le missioni successive della storia.

Stinger (A, Eroe): dopo Spring Mustachio, Stinger apparirà come personaggio sulla mappa. Parlate con lui per ottenere la relativa sid-quest, e completatela per sbloccarlo.

Vaccine Man (Drago, Villain): sconfiggendolo nella storia principale.

Handsome Kamen Amai Mask (A, Eroe): dopo aver sconfitto Vaccine Man, una side-quest apparirà nell'area centrale all'esterno del terzo edificio a est. Completatela per sbloccare il personaggio.

Mumen Rider (C, Eroe): aiutandolo a catturare un ladro di borse nella storia principale.

Metal Bat (S, Eroe): sconfiggendo i mostri dopo aver sbloccato il negozio di mobili nella storia principale.

Mosquito Girl (Demone, Villain): sconfiggendola nella storia principale.

Genos (S, Eroe): dopo Mosquito Girl, una missione speciale di Genos apparirà al quartier generale. Completatela per sbloccare il personaggio.

Saitama (?, Eroe): durante la storia, quando sarete vicini al rango B, otterrete una missione speciale per sbloccare Saitama. Non vi resta che completarla.

Puri-Puri Prisoner (S, Eroe): Puri-Puri Prisoner apparirà sulla mappa dopo aver sbloccato la via dello shopping a sud. Parlate con lui per ottenere la missione che consente di sbloccarlo.

Hellish Blizzard (B, Eroe): durante la storia dopo aver sbloccato la via dello shopping a sud.

Terrible Tornado (S, Eroe): dopo Hellish Blizzard, sbloccherete una missione speciale di Terrible Tornado al quartier generale che vi consentirà di aggiungerlo al roster.

Carnage Kabuto (Drago, Villain): lo sbloccherete andando avanti nella storia.

Atomic Samurai (S, Eroe): dopo House of Evolution, sbloccherete Atomic Samurai completando la relativa missione al quartier generale.

Child Emperor (S, Eroe): dopo la prima battaglia con Speed o' Sound Sonic, parlando con Child Emperor nella lobby del quartier generale.

Snakebite Snek (A, Eroe): nella successiva run della storia principale dopo la battaglia con Speed o' Sound Sonic.

Speed o' Sound Sonic (N/A, Villain): affrontandolo di nuovo nella storia principale, dopo che sarà apparsa la sua missione speciale.

Metal Knight (S, Eroe): completando la relativa missione speciale al quartier generale, dopo aver sconfitto Speed o' Sound Sonic.

Deep Sea King (Demone, Villain): dopo averlo sconfitto due volte nella modalità storia.

Melzargard (Drago, Villain): dopo averlo sconfitto due volte nella modalità storia.

Boros (Drago, Villain): sconfiggendolo durante la storia.

(Drago, Villain): sconfiggendolo durante la storia. Saitama (versione Dream) (?, Eroe): dopo aver completato il gioco.

Se volete giocare "correttamente" con il set di mosse di Saitama, dovrete completare il gioco e sbloccare la versione Dream. È uguale in tutto e per tutto al normale Saitama, ma infligge danni normali e può subire a sua volta danni. Nonostante questo, resto un lottatore eccezionale da usare.

Volete dare un'occhiata a tutti i personaggi del roster di One Punch Man: A Hero Nobody Knows? Vi basta guardare il filmato proposto in apertura. Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di One Punch Man: A Hero Nobody Knows.