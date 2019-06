One Punch Man A Hero Nobody Knows: cosa possiamo aspettarci dal gioco di OPM?

Come sarà mai possibile trasporre One-Punch Man in un picchiaduro che ha per protagonista un uomo invincibile? Ce lo siamo chiesti per anni e Bandai Namco ha deciso infine di risponderci con "A Hero Nobody Knows", un videogioco che suona eclettico già dal titolo.

Il progetto è sviluppato da Spike Chunsoft ed uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC: si tratta degli autori di Jump Force e One Piece: Burning Blood, giusto per citare i loro ultimi lavori, e saranno loro dunque ad adattare l'opera di Yusuke Murata.

Nonostante il gioco sembri un po' legnoso nelle fasi di gameplay, potrebbe attualmente trovarsi in una build piuttosto arretrata, quindi è ancora presto per mettersi le mani nei capelli (soprattutto per Saitama... passatecela questa, dai).

Dovrebbe trattarsi di un picchiaduro tridimensionale a incontri uno contro uno, il cui bilanciamento potrebbe non essere esattamente il suo punto di forza, ma la frenesia del combat system sarà comunque in grado sia di trasmettere fedeltà al roster dei personaggi giocabili, sia di garantirvi grande divertimento.

Tutti i dettagli di One Piece: A Hero Nobody Knows noti finora in ogni caso, li potete vedere in azione nel nostro video, che trovate come di consueto in cima alla news. E voi, cosa vi aspettate dal nuovo titolo di Bandai Namco?