One Punch Man A Hero Nobody Knows: i primi 35 minuti della modalità storia in un video

Abbiamo avuto modo di testare con mano una nuova demo di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, videogioco sviluppato da Spike Chunsoft e basato sul manga del fumettista giapponese One.

La versione dimostrativa concessaci da Bandai Namco Entertainment ci ha fornito un assaggio della Modalità Storia, che mette da parte il protagonista - praticamente imbattibile - e permette ai giocatori di creare, tramite un pratico e ricco editor, il proprio eroe personalizzato. Saitama, in ogni caso, non sarà completamente assente, e si presenterà sul campo di battaglia solamente in determinate situazioni, oltre che nel Multigiocatore. Potete farvi un'idea ben più precisa sulla modalità storia guardando il filmato in apertura di notizia, che vi presenta il gameplay delle fasi iniziali dell'avventura.

Intanto, tramite un comunicato ufficiale, Bandai Namco Entertainment ci ha presentato altri tre personaggi giocabili:

Imperatorino : è un piccolo genio al quinto grado nell'associazione degli eroi di classe S. Usa le sue invenzioni e il suo intelletto superiore per sconfiggere i nemici più temibili;

: è un piccolo genio al quinto grado nell'associazione degli eroi di classe S. Usa le sue invenzioni e il suo intelletto superiore per sconfiggere i nemici più temibili; Molla Baffuta : attualmente 28° della classe A, è un abile spadaccino e usa le sue abilità nella scherma per combattere i mostri;

: attualmente 28° della classe A, è un abile spadaccino e usa le sue abilità nella scherma per combattere i mostri; Dolcetto Mask: si trova in vetta alla classe A. Non fatevi ingannare dal suo aspetto, perché dietro al suo volto affascinante, in realtà si nasconde una personalità spietata e insensibile.

I tre eroi offrono un assaggio delle loro abilità nel trailer che potete visionare in calce a questa notizia. Prima di salutarvi, ricordiamo che One Punch Man: A Hero Nobody Knows verrà pubblicato il 28 febbraio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e che tra le nostre pagine potete trovare anche il filmato introduttivo di One Punch Man: A Hero Nobody Knows