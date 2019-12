One Punch Man A Hero Nobody Knows: il filmato introduttivo presenta gli eroi e i villain

Bandai Namco e gli autori di Spike Chunsoft ci mostrano lo spettacolare filmato introduttivo di One Punch Man A Hero Nobody Knows, il picchiaduro per PC, PlayStation 4 e Xbox One che narrerà le gesta di Saitama e degli altri eroi e villain di questa serie manga.

Impreziosito dal brano "Freaking Out!" di JAM Project, l'Opening Trailer del gioco di One Punch Man attinge a piene mani dalla narrazione e dai protagonisti del manga originario per mostrarceli in questa inedita veste digitale per renderci partecipi del lavoro svolto dagli sviluppatori nipponici.

Grazie anche alle indicazioni fornite loro da chi ha deciso di partecipare alla Beta di A Hero Nobody Knows, il team di Spike Chunsoft promette di offrirci un'esperienza picchiaduro incredibilmente solida, con sfide 3 contro 3 che coinvolgeranno Saitama e gli altri personaggi della serie, come Metal Knight, Stinger e l'alieno Melzargard. Chi desidera dare libero sfogo alla propria immaginazione, oltretutto, potrà servirsi di un comodo editor di eroi con cui modificare l'aspetto, le abilità, la tecnica di combattimento e la tipologia di attacchi del proprio alter-ego.

Nel lasciarvi al filmato introduttivo del videogioco di One Punch Man, vi ricordiamo che il titolo è atteso al lancio per il 28 febbraio del 2020 su PC e console: su queste pagine trovate il nostro approfondimento con le impressioni sulla Beta di A Hero Nobody Knows.