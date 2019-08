One Punch Man: A Hero Nobody Knows: per giocare con Saitama... dovrete aspettare

Bandai Namco e Spike Chunsoft nel corso del tempo hanno svelato diversi nuovi personaggi e gameplay per One Punch Man: A Hero Nobody Knows, nuovo picchiaduro 3D dedicato al celebre anime e manga. Ma è proprio alla Gamescom 2019 che ha svelato un'interessante modalità in cui per utilizzare Saitama bisognerà aspettare un po'.

Si tratta infatti della modalità Hero Arrival, principale novità introdotta nel trailer, in cui i giocatori potranno sfidarsi tranquillamente mentre l'arrivo di Saitama è segnalato sullo schermo con una specie di countdown. È una modalità che potrà rendere le sfide del gioco un bel po' più interessanti, dato che una volta arrivato, il personaggio potrà sconfiggere gli avversari con... beh, un solo pugno.

L'altro focus del trailer è sulla nuova modalità 3 contro 3, che introduce anche nuovi personaggi come Tatsumaki, Silver Fang e Atomic Samurai. La qualità finale del gioco è naturalmente ancora da vedere, ma ai fan farà scuraente piacere vedere un roster così vario.

Potete vedere il trailer come di consueto in cima alla news. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2020, anche se è attualmente privo di data d'uscita ufficiale. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di One Punch Man: A Hero Nobody Knows.