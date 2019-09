One Punch Man: A Hero Nobody Knows si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Il primo adattamento videoludico per console casalinghe di One Punch Man torna a mostrarsi dal Tokyo Games Show 2019. Bandai Namco ha pubblicato un trailer di One Punch Man: A Hero Nobody Knows che contiene ben 17 minuti di nuovo gameplay.

Nel video vengono mostrati alcuni dettagli sulla selezione dei personaggi e sul sistema di combattimento. Il titolo di azione e combattimento legato al mondo di One Punch Man e sviluppato dai ragazzi di Spike Chunsoft consentirà di prendere parte a battaglie 3vs3 per salvare un universo costantemente minacciato.



Dal video si può intuire che non sarà possibile scegliere Saitama come personaggio primario e secondario. Inoltre, prima di poter ricorrere al protagonista del manga dovremmo aspettare 150 secondi, meccanica implementata coerentemente per permettere di abbattere i nemici con un solo pugno.

Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2020 ma attualmente non si conosce una data di uscita ufficiale. Nel frattempo, potete dare un’occhiata alla nostra anteprima di One Punch Man: A Hero Nobody Knows.