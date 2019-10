One Punch Man A Hero Nobody Knows: il nuovo video gameplay annuncia le date della Beta

I vertici di Bandai Namco colgono al volo l'occasione offertagli dalla pubblicazione dell'ultimo video gameplay di One Punch Man A Hero Nobody Knows e di una ricca galleria immagini per invitare tutti gli appassionati della serie anime e di action picchiaduro a partecipare alla prossima fase di Closed Beta.

Il publisher nipponico ci informa che per partecipare a questa importante fase di test bisognerà iscriversi (o essere già iscritti) ad Ep!c, il programma fedeltà di Bandai Namco. Aderendo all'iniziativa entro mercoledì 30 ottobre, chi vorrà richiedere il proprio codice per accedere alla Closed Beta del nuovo videogioco di One Punch Man sviluppato da Spike Chunsoft potrà farlo seguendo le indicazioni fornite dalla pagina ufficiale del programma Ep!c che vi lasciamo nel link in calce alla notizia.

I test a porte chiuse di A Hero Nobody Knows saranno disponibili solo su PlayStation 4 e Xbox One e avverranno in quattro fasi, o Sessioni, nella finestra temporale che andrà dalla mattina dell'1 novembre alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre:

Sessione 1 - venerdì 1 novembre dalle 11:00 alle 13:00

Sessione 2 - sabato 2 novembre dalle 07:00 alle 09:00

Sessione 3 - sabato 2 novembre dalle 22:00 alle 24:00

Sessione 4 - domenica 3 novembre dalle 22:00 alle 24:00

I dati ottenuti da Spike Chunsoft durante queste fasi di test a porte chiuse saranno utilizzati per apportare gli ultimi correttivi al comparto grafico, al netcode e al sistema di combattimento del titolo in vista della sua definitiva commercializzazione su PC, PS4 e Xbox One nel corso dei primi mesi del 2020.

Nel frattempo, vi lasciamo al nuovo gameplay trailer impreziosito dalla canzone "Freaking Out!" dei JAM Project, alle ultime immagini dateci in pasto dagli autori giapponesi e alla nostra anteprima di One Punch Man A Hero Nobody Knows a firma di Gabriele Laurino.