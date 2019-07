One Punch Man: A Hero Nobody Knows presenta Deep Sea King, Mosquito Girl e altri

Nel corso del panel Play anime organizzato in occasione dell'Anime Expo 2019 di Los Angeles, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il primo trailer dei personaggi di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, gioco di combattimento 3 vs 3 sviluppato da Spike Chunsoft.

Ci vengono presentati ufficialmente Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto e Deep Sea King, quattro personaggi che i giocatori saranno liberi di utilizzare in combattimento. Il filmato, inoltre, offre un assaggio delle loro abilità mostrandoci alcuni stralci di gameplay. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sarà il primo gioco basato sull'omonima saga ad arrivare su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il protagonista principale è Saitama, un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire. Il gioco includerà battaglie 3 contro 3, che potranno essere affrontare formando potenti squadre composte da molti volti noti, tra cui, oltre a quelli che abbiamo conosciuto nel trailer, figurano anche Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic e lo stesso Saitama.

Ne approfittiamo per segnalarvi che c'è anche un altro titolo ispirato all'anime/manga attualmente in via di sviluppo, ovvero One Punch Man: Road to Hero per dispositivi mobili.