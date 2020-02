One Punch Man A Hero Nobody Knows: Saitama entra in azione nel video di lancio

Saitama, l'eroe di One Punch Man A Hero Nobody Knows, "ha i pugni nelle mani" nel video confezionato da Spike Chunsoft per ricordarci dell'imminente uscita dell'action picchiaduro di Bandai Namco su PC e console.

Le frenetiche scene di gameplay immortalate nel Launch Trailer del primo videogioco "maggiore" dedicato alla serie di One Punch Man e destinato ad approdare in Occidente ci permettono di familiarizzare con il sistema di combattimento del titolo, con il suo comparto grafico e con la grande rosa di elementi utilizzabili per personalizzare il nostro alter-ego.

Il nuovo action 3 contro 3 di Spike Chunsoft farà infatti della customizzazione una delle colonne portanti dell'architettura contenutistica eretta per sostenere l'esperienza ludica di A Hero Nobody Knows tra storia editor e gameplay. Il lancio del videogioco di One Punch Man, previsto per il 28 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, sarà però solo l'inizio di un lungo percorso degli autori giapponesi hanno deciso di intraprendere per fare la felicità degli appassionati.

Il programma del Season Pass di One Punch Man A Hero Nobody Knows, ad esempio, sarà un vero e proprio elogio al fanservice, o almeno questa è la promessa fatta dagli sviluppatori confermando nel video di lancio la presenza del prodigio delle arti marziali Suiryo, al quale si aggiungeranno diversi altri personaggi della serie manga originaria nel corso dei prossimi mesi.