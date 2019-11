One Punch Man A Hero Nobody Knows: svelata in video la data d'uscita su PC, PS4 e Xbox One

Le alte sfere di Bandai Namco annunciano finalmente la data di lancio ufficiale di A Hero Nobody Knows, il prossimo videogioco della serie manga e anime di One Punch Man in sviluppo presso gli studi di Spike Chunsoft.

Accompagnato da un trailer ricco di scene di gameplay inedite, l'annuncio della data di lancio di One Punch Man: A Hero Nobody Knows ne fissa la commercializzazione in tutto il mondo per il 28 febbraio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Chi deciderà di effettuarne il preordine attraverso i principali store digitali e presso i negozi aderenti all'iniziativa potrà ottenere l'accesso anticipato alla versione alternativa in Dream Version di Saitama, assieme a due costumi esclusivi di Saitama (Jersey e Black Suit) e alla maschera del protagonista come Avatar esclusivo.

Grazie al nuovo video gameplay e ai recenti trailer di A Hero Nobody Knows, Spike Chunsoft fa la felicità degli appassionati della serie di One Punch Man confermando la presenza nel gioco di Metal Knight, Stinger e dell'alieno Melzargard: insieme a Saitama e alla Dream Version dell'eroe, ciascuno di questo personaggi potrà essere interpretato dagli utenti e vanterà un proprio set specifico di attacchi e di abilità da evolvere progredendo nelle missioni dell'avventura.

Qui da noi, il titolo includerà il doppiaggio in giapponese e in inglese. Nell'attesa che si faccia il 28 febbraio per assistere al lancio dell'ultima fatica digitale targata Bandai Namco, vi lasciamo alla nostra prova con la demo del gioco di One Punch Man.