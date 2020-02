One Punch Man A Hero Nobody Knows: video con Boros, Pri Pri Prisoner, Snek e Granchilante

Il quartetto di personaggi composto da Boros, Pri Pri Prisoner, Snek e Granchilante si unisce al roster di One Punch Man A Hero Nobody Knows con un video che li ritrae all'interno dell'universo di gioco della nuova avventura in salsa picchiaduro di Bandai Namco e Spike Chunsoft.

In compagnia di Snek "Morso di Serpe" e degli altri protagonisti che si aggiungono al cast del videogioco di One Punch Man, gli appassionati del genere e della serie manga possono dare una rapida occhiata alle abilità e alle tecniche di combattimento di ciascuno di questi personaggi.

Partendo dalle indicazioni fornite da chi ha partecipato alla Beta di A Hero Nobody Knows, i ragazzi di Spike Chunsoft ambiscono a ricreare l'universo manga di Saitama in un progetto che graviterà attorno a delle sfide 3 contro 3 particolarmente intense e frenetiche. Per infondere ulteriore unicità al titolo e ampliare le nostre possibilità di customizzazione, gli sviluppatori giapponesi contano di integrare anche un comodo editor di eroi di cui ci serviremo per modificare aspetto, tecniche, tipologie di attacchi e abilità speciali del nostro personaggio.

L'uscita della seconda avventura del 2020 di Bandai Namco legata ad una celebre serie manga, dopo l'avvenuto lancio di Dragon Ball Z Kakarot, è attesa per il 28 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. Nell'attesa, avete già letto il nostro approfondimento su storia editor e gameplay del gioco di One Punch Man?