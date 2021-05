One Punch Man: quanto costa il videogioco per PS4?

One Punch Man A Hero Nobody Knows è il videogioco dedicato alla celebre serie manga omonima, molto popolare anche nel nostro paese: uscito nel 2019, il gioco ha riscosso in buon successo, ma quanto costa a maggio 2021?

One Punch Man A Hero Nobody Knows è un gioco d’azione e combattimento ambientato in un universo costantemente minacciato, in cui alcuni eroi sono l’unica speranza contro la distruzione totale. Saitama, il protagonista principale, è un eroe in grado eliminare anche i più potenti avversari con un solo pugno, una situazione che lo annoia e infastidisce da morire.

Il gioco presenta epiche battaglie 3vs3 nelle quali è possibile formare potenti squadre utilizzando i personaggi più popolari della serie tra cui Genos, Hellish Blizzard, Mumen Rider, Speed-o'-Sound Sonic e Saitama. Il videogioco di One Punch Man costa 29.95 euro su Amazon, prezzo riferito alle versioni fisiche per PlayStation 4 e Xbox One, compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il prezzo è dunque piuttosto contenuto, One Punch Man A Hero Nobody Knows costa poco meno di 30 euro, nell'edizione base non sono inclusi altri contenuti bonus oltre al gioco completo. Su Amazon.it trovate le versioni PS4 e Xbox One multilingua, in alcuni casi verrà inviata la versione con copertina in francese al medesimo prezzo, a seconda della disponibilità.