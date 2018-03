One-Punch Man, ONE PIECE, Dragon Ball Super: le migliori news anime di ieri

In caso ve le foste perse, vi forniamo la solita rassegna delle migliori news anime pubblicate ieri nella sezione. Da One-Punch Man a ONE PIECE, passando peri l sempreverde Dragon Ball Super.

Partiamo da quella che può essere, potenzialmente, la news più succulenta: il ritorno, attesissimo, di One-Punch Man. La seconda stagione è in fase di produzione presso J.C. Staff, e pare che uno dei producer abbia fornito indizi sul possibile arrivo del primo trailer di annuncio.

Passando a ONE PIECE, il director della trasposizione anime presso la Toei Animation ha parlato dei prossimi sviluppi all'interno della serie televisiva: le nozze tra Sanji Vinsmoke e Pudding, figlia di Big Mom, sono sempre più vicine...

Passiamo a un altro prodotto importantissimo della Toei Animation, senza ombra di dubbio l'anime del momento: Dragon Ball Super. Ieri vi abbiamo fornito tante novità, a partire dall'uomo che potrebbe occuparsi delle animazioni di Dragon Ball Super 131, l'episodio finale, e vi abbiamo riproposto la clip estrapolata dal momento più emozionante dell'episodio 130. Infine, in caso non lo abbiate ancora notato, sappiate che lo staff al lavoro sul film di Dragon Ball Super è lo stesso che ha realizzato un noto e apprezzato film di ONE PIECE.

Infine, ieri vi abbiamo proposto la recensione finale di Children of the Whales, la prima stagione dell'anime targato J.C. Staff (lo stesso studio che sta lavorando a One-Punch Man 2) e disponibile su Netflix.