One Punch Man: Road to Hero, pre-registrazioni aperte per il gioco ufficiale per mobile

Mentre la seconda stagione di One Punch Man si avvia verso la conclusione, Oasis Games ha dato il via alle pre-registrazioni per One Punch Man: Road to Hero, videogioco ufficiale dell'anime indirizzato ai dispositivi mobili iOS e Android.

One Punch Man: Road to Hero è un RPG a turni basato sulle carte che permetterà ai giocatori di rivivere gli eventi della serie e di far combattere oltre 50 personaggi, trai quali, ovviamente, non mancherà Saitama. I lottatori, tra l'altro, vanteranno il doppiaggio degli attori originali dell'anime. Al lancio, il titolo proporrà la storia della prima stagione, ma successivamente si arricchirà anche con gli eventi della seconda. Oltre alla modalità per giocatore singolo, inoltre, sarà incluso anche il PvP.

La data d'uscita di One Punch Man: Road to Hero non è ancora nota, ma potete già pre-registrarvi sul sito ufficiale del gioco. Riceverete una mail non appena diverrà disponibile su dispositivi iOS e Android. Nel frattempo, potete farvi un'idea più precisa sulla tipologia di gioco guardando gli screenshot e i filmati allegati in calce a questa notizia.