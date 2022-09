One Punch Man The Strongest è disponibile: il nuovo spot live action è spiazzante

Sull'onda dello straordinario successo riscosso dal manga e, in seguito, dalla serie anime di One Punch Man, l'opera firmata da ONE e Yusuke Murata si è fatta strada anche nell'universo dei videogiochi.

Tra le produzioni nate a partire dall'IP, troviamo un recente RPG mobile, confezionato da Moonton. Da alcuni giorni, One Punch Man: The Strongest è disponibile gratis anche in Italia, con distribuzione affidata al modello free to play. Per promuovere il lancio del titolo, il team di sviluppo e il publisher hanno pensato di inaugurare una campagna promozionale composta da spot in live action. Il risultato finale, tuttavia, è stato alquanto spiazzante, con le due pubblicità al momento disponibili che non hanno mancato di scatenare l'ironia del web.



Disponibile direttamente in calce a questa news, il primo spot vede un attore in carne ed ossa interpretare il protagonista di One Punch Man, mentre delizia il pubblico con un bizzarro jingle musicale in lingua inglese. Accanto a questa insolita versione di Saitama, prende forma una coreografia di gruppo, volta a promuovere il debutto di One Punch Man: The Strongest su Android e iOS. Ancora più surreale la seconda pubblicità, che dopo un incipit a dir poco discutibile vede un uomo e una donna contendersi la vittoria in un match a One Punch Man: The Strongest.