One Punch Man: Watchdog Man e Garou si aggiungono al roster

Bandai Namco annuncia due nuovi ingressi nel roster di One Punch Man A Hero Nobody Knows, gioco basato sull'omonima serie manga e anime, che si aggiorna ora con due personaggi e una nuova arena.

Nello specifico da oggi sono disponibili Watchdog Man e Garou, rispettivamente i personaggi 3 e 4 del Character Pack di One Punch Man.

Watchdog Man: uno dei personaggi più bizzarri dell’Associazione degli Eroi, combatte senza sosta ogni minaccia al suo territorio. Le sue zampe si sono dimostrate mortali contro molti mostri, ingannati dal suo outfit canino.

Garou: autoproclamatosi cacciatore di eroi, usa l’intera gamma delle sue arti marziali per sconfiggere gli avversari. Nonostante sia egli stesso un umano, ha un feroce risentimento contro l’umanità, e l’Associazione degli Eroi in particolare.

Sono inclusi nei Character Pass anche nuovi oggetti per la personalizzazione, mosse speciali e missioni, inoltre come parte di un aggiornamento gratuito, viene reso disponibile per tutti anche lo stage Ruined Stadium.

Uscito lo scorso autunno, One Punch Man A Hero Nobody Knows ha riscosso un buon successo grazie anche al buon supporto post lancio da parte del publisher, il quale ha continuato a supportare il gioco con nuovi contenuti gratuiti e a pagamento.