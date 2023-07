One Punch Man World: l'action adventure tratto dal manga arriva su PC, iOS e Android

E se vi dicessimo che sta per arrivare su PC e sistemi mobile un action adventure interamente dedicato al manga di One Punch Man? Perfect World e Crunchyroll Games fanno la felicità di tutti gli appassionati della serie svelando ufficialmente One Punch Man World.

La nuova avventura interattiva a vocazione multiplayer degli sviluppatori di Tower of Fantasy ci catapulterà nell'universo manga e anime di One Punch Man per aiutare Saitama e i suoi amici a pacificare le strade di Z City dai cattivoni che oseranno mettere i bastoni fra le ruote del nostro 'eroe per hobby'.

Il sistema di combattimento su cui si baserà il gameplay di One Punch Man World promette di essere immediato e profondo al tempo stesso, merito dei controlli direzionali da utilizzare per muovere ogni personaggio in qualsiasi direzione e dei pulsanti di azione da premere per eseguire gli attacchi con il giusto tempismo.

Nel corso delle battaglie sarà inoltre possibile ammirare delle sequenze animate che faranno luce sugli aspetti più dirimenti della trama e contribuiranno a rendere più immersiva l'esperienza di gioco. Starà quindi agli utenti sbloccare i migliori eroi e scegliere le strategie più adatte per acquisire un vantaggio sugli avversari di turno.

Il lancio della nuova creatura action adventure a tinte multiplayer di Perfect World è previsto più avanti nel 2023 su PC e dispositivi mobile iOS e Android. Date un'occhiata al video di presentazione di One Punch Man World e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.