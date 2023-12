One Punch Man World ha i pugni nelle mani: ecco quando esce il gioco gratis

Ufficiale, il gioco d'azione 3D gratuito One Punch Man: World uscirà il 30 gennaio 2024 per PC, iOS su App Store e Android su Google Play negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. Per Europa, Medio Oriente e Nord Africa, l'uscita è prevista per il 1° febbraio 2024.

Questo titolo, sviluppato in collaborazione tra Perfect World e Crunchyroll Games, promette un'esperienza avvincente e ricca d'azione nel mondo dell'acclamata serie anime One Punch Man. I giocatori avranno l'opportunità di ripercorrere il percorso di Saitama, l'eroe per caso, sfidando avversari iconici come il Re sotterraneo, la Ragazza Zanzara e il Re Bestia.

Saitama è l'individuo più forte dell'universo, e i punti focali di questo titolo sembrano proprio voler rimarcare questa sua caratteristica (ecco le origini della forza di Saitama). In One Punch Man World sarà possibile personalizzare lo stile di combattimento attraverso abilità uniche e mosse finali cinematografiche per ciascun personaggio. Sarà possibile inoltre partecipare a missioni cooperative con amici e esplorare un mondo aperto basato sulla serie anime di One Punch Man.

Il manga di One Punch Man narra dell'ambizione di Saitama di diventare un supereroe, che lo porterà a un allenamento intensivo di ben tre anni. Egli è un supereroe fuori dagli schemi, che prende le distanze dal tradizionale stereotipo atletico e affascinante comune a molte figure eroiche.