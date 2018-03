Once Upon a Time, Star Trek: Discovery, The Originals tra le Top news di ieri in Serie TV

Mentre la nuova versione diproposta dapare aver spaccato in due i fan, la quinta stagione disi prepara a sorprendere i fan con delle alleanze a dir poco assurde. Direttamente dal WonderCon 2018, poi, ci sono giunte nuove informazioni su

Once Upon a Time propone una versione lesbo di Alice nel Paese delle Meraviglie

Dato l’orientamento sessuale della nuova Alice proposta da Once Upon a Time, i fan dello show hanno atteso a lungo la sua inevitabile storia d’amore senza tempo, e finalmente la pazienza è stata ripagata, almeno in parte. La reazione dei fan all’episodio intitolata “Mad Archer” è stata invero conflittuale, e sono in molto a ritenersi del tutto delusi.

Star Trek: Discovery tornerà nel 2019

In occasione del WonderCon2018, lo staff di Star Trek: Discovery ha rivelato che la seconda stagione affronterà uno dei problemi più complessi della serie, ossia inserirsi nella complicata e sempre più vasta timeline di Star Trek. Sebbene la prima stagione sia stata un indiscusso successo, questa ha sollevato gravi e imbarazzanti quesiti riguardanti la continuità con le altre opere del franchise. Gli showrunner hanno inoltre rivelato che la produzione della stagione alle porte inizierà nel mese di aprile, specificando tuttavia che questa verrà trasmessa solo nel 2019.

Agents of S.H.I.E.L.D. e le alleanze più assurde

È innegabile che la quinta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ci abbia riservato (finora) innumerevoli sorprese, ma sembra che queste siano ben lungi dal dirsi finite. La minaccia rappresentata da un’imminente invasione aliena costringerà due acerrimi rivali a unire le forze… due rivali che mai avreste pensato di poter vedere un giorno a braccetto: lo S.H.I.E.L.D. e l’HYDRA. Proprio il Generale Hale, che sembra essere un membro effettivo dell’HYDRA, sostiene da sempre di star agendo per il bene della Terra: ora avrà una possibilità per dimostrarlo.

Titans potrebbe proporci ancora un'altra interpretazione di Bruce Wayne

Tra film e serie TV, negli ultimi anni abbiamo avuto parecchie interpretazioni di live-action di Bruce Wayne, ma pare che l'alter-ego di Batman potrebbe riceverne presto un'altra. Il portale d'informazione ComicBookMovie è entrato in possesso di alcune foto scattate alle schedule di Titans, la nuova serie DC Comics creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. Proprio queste sembrerebbero suggerire la presenza di una scena in cui il giovane Dick Grayson, leader dei Titani, potrebbe far visita a Bruce nel suo attico.

The Originals: la famiglia Mikaelson è pronta a tornare per un'ultima volta

Il network statunitense The CW ha pubblicato in rete il trailer ufficiale della quinta ed ultima stagione di The Originals, lo spin-off di Vampire Diaries che tornerà in onda a partire dal prossimo 20 aprile. Come anticipato in passato, i nuovi episodi dello show affronteranno un salto temporale e reintrodurranno Hope (Danielle Rose Russell) nelle vesti di teenager mentre frequenta la Salvatore Boarding School. La quinta stagione, inoltre, porrà di nuovo sotto i riflettori il complicato legame tra il protagonista Klaus Mikaelson e la bionda vampira Caroline Forbes, tornata a New Orleans per aiutare l'ibrido originale ad affrontare le difficoltà rappresentate dall'essere un padre.