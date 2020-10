ONElabMilano entra nell'Osservatorio Italiano Esports

ONElabMilano si associa all'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, formazione e informazione per gli operatori del settore.

L'accordo rientra nella strategia comune di supportare l'evoluzione dell'intero movimento italiano legato al mondo dei videogiochi competitivi.

Tra le iniziative targate ONElabMilano in questi mesi nel mondo eSport: Playground Milano eLeague, versione virtuale di un prestigioso evento di basket 3x3 che si svolge in tutti i municipi della città di Milano, e la Summer eLEAGUE, un progetto esportivo dedicato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche della Lombardia e non solo.

Entrambe le iniziative hanno visto come protagonista il gioco NBA 2K20. "Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell'OIES - ha dichiarato Matteo Mantica, cofounder di ONElabMilano - Una piattaforma B2B che ci aiuterà a rimanere aggiornati sulle novità del settore gaming e ad entrare in contatto con una platea di aziende, associate all'Osservatorio, che, come noi, credono nelle potenzialità del mondo esportivo. Un incentivo per ONElabMilano a ideare e sviluppare progetti di marketing e comunicazione creativi in linea con le aspettative dei brand e con i trend degli utenti."

Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire e creare connessioni tra le agenzie che vogliono posizionarsi in modo autorevole nel mercato degli Esports, creando l'indotto necessario allo sviluppo del settore.

"Accogliamo con piacere ONElabMilano, che, grazie alla sua iniziativa Playground Milano League si è ritagliata una posizione autorevole tra le agenzie che si occupano di basket e di marketing sportivo - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Oltre al calcio, il basket è l'altro segmento con il più alto tasso di crescita tra gli appassionati di videogiochi. Avere nel nostro network l'esperienza di ONElabMilano sarà un valore aggiunto per tutti i nostri membri".