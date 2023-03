ONI Road to be the Mightiest Oni combatte su PC e console: c'è lo sconto di lancio

L'avventura fantasy ONI Road to be the Mightiest Oni è ufficialmente disponibile su PC, PlayStation e Nintendo Switch: per celebrare l'evento, i produttori di Clouded Leopard Entertainment pubblicano un video gameplay e offrono un interessante sconto a coloro che acquisteranno il titolo nella finestra di lancio.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che ONI: Road to be the Mightiest Oni è un action adventure in terza persona ambientato in una dimensione alternativa minacciata da una calamità incombente.

Il canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori di Shueisha Games verte attorno alle gesta compiute da Kuuta, un giovane guerriero che, con l'aiuto della bizzarra creatura antropomorfa Kazemaru, dovrà fronteggiare i nemici utilizzando una mazza e, una volta abbattuti, risucchiarne l'essenza spirituale per ottenere migliorie all'equipaggiamento, abilità speciali e oggetti utili per proseguire nell'avventura.

ONI Road to be the Mightiest Oni è perciò disponibile da oggi su PC, PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, con tanto di promozione per coloro che l'acquisteranno dal day one. Lo sconto del 10% offerto dal publisher di ONI si applica a tutti gli acquisti effettuati su PC (Steam), PlayStation Store e Nintendo eShop di ONI: Road to be the Mightiest Oni, ma solo fino alla giornata di mercoledì 15 marzo.