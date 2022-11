ONI Road to be the Mightiest Oni: un nuovo sguardo all'avventura fantasy per PC e console

La ricca tavola videoludica imbandita dalla casa di Kyoto con i tanti annunci del Nintendo Indie World ha fatto da sfondo anche al reveal, da parte del team di Shueisha Games, della data di lancio dell'avventura fantasy ONI: Road to be the Mightiest Oni.

La storia di Oni si svolge su Kisejima, un'isola giapponese minacciata da un potere demoniaco che giace dormiente nel ventre della montagna che domina lo scenaro. Il titolo pesca a piene mani dalla tradizione e dal folklore nipponico per raccontarci la battaglia combattuta dal giovane eroe Kuuta e dal suo compagno spiritico Kazemaru per ricacciare i demoni nel loro piano dimensionale.

Il protagonista, Kuuta, attacca il nemico usando la sua mazza, mentre Kazemaru risucchia l'essenza vitale degli avversari per trasformarla in forza ed esperienza per il proprio compagno di avventure. Il rapporto simbiotico tra Kuuta e Kazemaru è il perno attorno al quale gravitano tutti gli elementi di gameplay più rappresentativi di quest'opera, come l'opzione per gestire in contemporanea i movimenti e le abilità dei due personaggi.

Alla realizzazione dell'opera ha contribuito anche il team di Kenei Design, soprattutto nella rappresentazione artistica dell'isola di Kisejima e dei suoi numerosi biomi naturali tra prati verdi, foreste secolari e pianure imperlate da megaliti fluttuanti. Il lancio di ONI: Road to be the Mightiest Oni è previsto per il 9 marzo 2023 su Nintendo Switch, PC, PS4 e PlayStation 5.