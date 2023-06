Che fine ha fatto Onimusha? Ricordiamo i samurai di Capcom

Capcom oggi ottiene grandi successi con brand come Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry e Mega Man, ma il suo portfolio di IP è sconfinato ed in passato ha regalato ai fan gioie ed emozioni con altri grandi brand mai dimenticati. Onimusha è uno di questi.

Era il 2001 quando il capostipite della serie, Onimusha Warlords, faceva il suo esordio su PlayStation 2: presentandosi come una sorta di Resident Evil ambientato nel Giappone Feudale e riprendendone anche il sistema di inquadrature, l'opera Capcom conquistava il pubblico con atmosfere coinvolgenti, un sistema di combattimento intrigante la sua bellezza audiovisiva. I giocatori facevano la conoscenza di Samanosuke Akechi (dalle fattezze basate sull'attore Takeshi Kaneshiro) valoroso samurai e guerriero Oni, pronto a difendere il Giappone ed i suoi cari dalle le orde demoniache guidate da Fortinbras prima e Nobunaga Oda poi.

Il successo del primo episodio diede vita ad una serie vera e propria: giochi come Onimusha 2 Samurai's Destiny ed Onimusha 3 Demon Siege hanno perfezionato sempre di più la formula di gioco, ottenendo grandi consensi di critica e pubblico. Non mancarono tra l'altro ulteriori protagonisti di spicco interpretati da apprezzati attori: Jubei Yagyu, protagonista di Onimusha 2, era basato sull'aspetto dello scomparso attore Yusaku Matsuda, mentre in Onimusha 3 venne coinvolto nientemeno che Jean Reno, interprete di Jacques Blanc.



Purtroppo però il brand non ottenne mai grossi riscontri commerciali, soprattutto in occidente, e con Onimusha Dawn of Dreams la serie principale si è fermata senza mai varcare i confini di PS2. Con la sola eccezione del browser game Onimusha Soul, che poco aveva da spartire con i giochi del filone chiave, nessun altro progetto inedito collegato al franchise è stato realizzato, per il dispiacere dei fan che hanno sempre sognato l'arrivo di una nuova avventura.

Un barlume di speranza si riaccese tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, periodo in cui Capcom pubblicò la Remastered di Onimusha Warlords su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il lavoro di riedizione svolto dalla casa nipponica si rivelò nel complesso valido, come testimoniato dalla nostra recensione di Onimusha Warlords Remastered, e la speranza è che il progetto potesse dare il via ad un graduale ritorno del brand. Nulla di tutto questo si è però verificato: i capitoli successivi non hanno goduto di un'edizione rimasterizzata e non c'è stato spazio nemmeno per un gioco inedito.

Negli anni passati si erano diffuse voci su un possibile nuovo Onimusha open world che tuttavia non si sono mai concretizzate. Ad oggi non c'è nessun segnale sul possibile ritorno in scena di Onimusha, ed i samurai Capcom sembrano destinati a rimanere nell'album dei ricordi. Ma si sa: mai dire mai.