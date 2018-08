Onimusha Warlords annunciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Capcom, tra lo stupore generale, ha appena annunciato il ritorno di uno dei suoi franchise più famosi e amati dai fan. Onimusha: Warlords tornerà in versione rimasterizzata su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 15 gennaio 2019.

Il titolo sarà acquistabile in Europa al prezzo di 19,99 euro solo in formato digitale. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One verranno lanciate anche in edizione fisica esclusivamente in Nord America. Stando a quanto dichiarato da Capcom, Onimusha: Warlords presenterà una grafica in alta definizione, il supporto al formato 16:9 (sarà possibile giocare anche in 4:3), la modalità Facile selezionabile fin dall'inizio, il supporto alle levette analogiche per il movimento del personaggio (assente nell'originale) e voci e colonna sonora nuove registrate per l'occasione.

Per celebrare l'annuncio, Capcom ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia e gli screenshot allegati nella galleria in fondo. Onimusha: Warlords è stato pubblicato originariamente nell'ormai lontano 2001 su PlayStation 2, per poi approdare l'anno successivo anche su Xbox. Da anni era in cima alle liste dei desideri di numerosi fan, che attendevano il suo ritorno.