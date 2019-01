Onimusha Warlords Guida: come accedere al Regno Oscuro

Finalmente il remaster di Onimusha Warlords è disponibile su PS4, Xbox One, Switch e PC, permettendo ai giocatori di recuperare uno degli Action RPG più apprezzati della generazione 128-bit. In questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccare il Regno Oscuro all'interno del gioco, e come accedervi.

Per poter accedere al Regno Oscuro dovete trovare un vecchio uomo che sembra essere avvolto in un bozzolo che scivola lungo una ragnatela. Dovrete trovarlo due volte, e al terzo incontro vi darà il benvenuto nel Regno Oscuro.

La prima volta lo incontrerete nella Fortezza. Dopo aver varcato l'ingresso andate avanti ed entrate nella stanza di salvataggio alla vostra sinistra, e infine camminate verso la parete in fondo.

Il secondo incontro avverrà nei panni di Keade. Quando la controllerete per la prima volta andata nell'area con le tre serrature elettriche, accedendo alla relativa stanza. All'interno di quest'area noterete un pozzo dietro l'angolo: scendete al suo interno e raggiungete la parete in fondo per incontrare il vecchio uomo.

Quando riprenderete il controllo di Samanosuke, visitate di nuovo uno di questi due luoghi per incontrare una terza volta il vecchio uomo, così da sbloccare l'ingresso al Regno Oscuro. Adesso non vi resta che accedere al Dark Realm e affrontare le impegnative sfide custodite al suo interno!

