Onimusha Warlords: nuovo spot TV, gameplay e primo brano della colonna sonora

Capcom Japan ha annunciato il tema portante della colonna sonora di Onimusha Warlords Remastered: si tratta di Cleave Ittou Ryoudan, brano del gruppo rock giapponese Rookiez is Punk'd.

Insieme all'annuncio, la casa di Osaka ha diffuso anche un nuovo spot TV del gioco della durata di 30 secondi, un video messaggio della band e e infine un filmato con ben 14 minuti di gameplay in compagnia di Amatsuuni e Gorgeous.

Onimusha Warlords uscirà in Giappone il 20 dicembre nei formati PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in Europa il gioco arriverà il 15 gennaio 2019 sulle stesse piattaforme, con l'aggiunta del PC, nel nostro continente il titolo arriverà esclusivamente in formato digitale mentre in Giappone e Nord America sono previste due Limited Edition da collezione.